Mehr Sicherheit statt "Radikalität auf unseren Straßen": So soll Verkehr entschärft werden

"Die Radikalität auf unseren Straßen hat zugenommen", sagte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (50, SPD). Für mehr Entspannung soll das neue Verkehrssicherheitsprogramm sorgen.

Entsprechende Anordnungen dauerten immer noch viel zu lange, sagte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (50, SPD) bei der Vorstellung der gestern beschlossenen Neuauflage des Programms.

Schon Kleinigkeiten könnten die Umsetzung in die Länge ziehen. Ein Beispiel: Wenn bei Schulen der Haupteingang in einer Seitenstraße liegt, die Adresse aber auf einen anderen Straßennamen lautet, kann dies das gesamte Verfahren in die Länge ziehen.



"Es geht nicht um die Absenkung der Regelgeschwindigkeit", betonte Dulig.

Einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 innerorts erteilte er eine Absage.