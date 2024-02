Schock-Diagnose kurz nach Geburt: Nils aus Sachsen braucht dringend Stammzell-Spende

Da war die Freude riesengroß: Elena (7) und Noah (4) konnten ihren Bruder Nils zu Weihnachten endlich wieder in die Arme nehmen. © privat

Die beiden Geschwister vermissten Nils, durften ihn aufgrund der Klinik-Bestimmungen nicht besuchen. Umso größer waren die Glücksgefühle, als sich alle an Weihnachten - für kurze Zeit - wiedersehen konnten.

Derzeit ist Nils erneut im Krankenhaus - die Therapie geht weiter. Doch das allein reicht nicht. Aufgrund einer seltenen Mutation benötigt er eine Stammzelltransplantation, wobei seine Geschwister als Spender nicht infrage kommen.

Die Familie startete daher gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) einen Aufruf, um möglichst viele Leute für eine Registrierung zu gewinnen.

"Sie tut nicht weh und kann so viel bewirken. Es scheint so weit weg zu sein, aber es kann jeden so schnell und unvorbereitet treffen. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein", so der Appell von Melanie und Felix.