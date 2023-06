Schon wieder Dürre-Alarm in Sachsen! Erster Landkreis verbietet Wasserentnahme

Dresden - Die Abkühlung tut gut. Trotzdem fehlen Niederschläge. Das macht sich im Grundwasser bemerkbar, aber auch in Flüssen und Seen. Nordsachsen reagierte darauf als erster Landkreis in diesem Jahr mit einem Wasserentnahmeverbot.

In den sächsischen Flüssen bewegen sich die Durchflüsse aktuell an 32 Prozent der Pegel im Niedrigwasserbereich, 40 Prozent sind kurz davor, teilte das Landesumweltamt auf Anfrage mit.

Am besten frühmorgens oder spätabends gießen, so seine Empfehlung. Das garantiert die geringstmögliche Verdunstung.

An der Elbe lag der Wasserstand am Pegel Dresden am gestrigen Freitag um 14 Uhr - also nach den Gewittern - bei 81 Zentimetern, der Durchfluss bei 120 Kubikmetern pro Sekunde.