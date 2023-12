Schotten dicht! Stadt Grimma schließt Fluttore gegen Hochwasser

Grimma - Auch in Sachsen ist das bundesweite Hochwasser bereits angekommen: Die Stadt Grimma hat am Sonntagmorgen ihre Hochwasserschutzanlage aktiviert und die Fluttore geschlossen.

Der Wasserstand der Mulde war durch den starken Regenfall der letzten Tage stark angestiegen. © Medienportal Grimma

Wie Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger in einem Statement auf YouTube bekannt gab, habe man in der Stadt an der Mulde bereits fast Hochwasserstufe 2 erreicht.

Demnach steigen die Pegelstände des Flusses derzeit sehr rasant an, weswegen man nun vorsichtshalber die "Schotten dicht" gemacht hat.

"Ich hatte gehofft, den Kameraden sowas am Heiligabend zu ersparen, aber es könnte gar zur Hochwasserstufe 3 kommen", befürchtet der OB.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte an Heiligabend vor einer bundesweiten Hochwassergefahr an vielen Flüssen und Bächen. Verstärkt werde die Hochwassergefahr durch teils starkes Tauwetter, beispielsweise im Erzgebirge - davon ist auch die Mulde bei Grimma bedroht.