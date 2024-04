Schwindelerregender Job! Die Baumkletterer im Einsatz

Colditz - Ungewöhnlich warmes Aprilwetter begrüßt Baumpfleger Benjamin Healey (39) und seinen Kollegen Thomas Sydenham (30), als sie mit ihren Transportern vollgepackt mit Werkzeug und Seilen am Schlosspark Colditz ankommen. Die beiden Baumkletterer sollen hier eine alte Kastanie einkürzen. Dabei erzählen sie von ihrem außergewöhnlichen Beruf, den Hürden und der Begeisterung für die holzigen Riesen.

Vor drei Jahren erhielt Benjamin Healey (39) den ersten Auftrag im Schlosspark Colditz und pflegt die Bäume seitdem regelmäßig. © Norbert Neumann

"Das Wetter habe ich extra bestellt", sagt Benjamin zufrieden. Der 39-Jährige ist groß gewachsen, muskulös und mit einem spitzbübischen Lächeln auf den Lippen. In London geboren, wächst Benjamin, kurz Ben, in Wales auf, lernt dort die Bäume kennen, wie er selbst sagt.

Mit Anfang 20 gerät er in einen schweren Motorradunfall und kann laut dem Arzt nie wieder laufen. "Doch so was lasse ich mir nicht sagen. Ich wollte ihm und mir das Gegenteil beweisen, immerhin kenne ich meinen Körper besser als er."

Wieder gesund arbeitet er in einem Park, bekommt dabei vom örtlichen Gartenmeister einen ersten Einblick in die Pflanzenwelt und merkt, dass in ihm die Neugier aufsteigt. "Ich habe ein natürliches Interesse für Bäume entwickelt", erinnert sich Ben. "Dasselbe, das ich heute auch noch habe."

Er entscheidet sich 2006 dazu, am Sparsholt College in Winchester (England) Arboristik (Lehre von Bäumen) zu studieren und so viel wie möglich über Bäume und ihren Erhalt zu lernen.