Seniorin kauft Bahn-Ticket - dann der Schock: Sie soll Schwarzfahr-Strafe zahlen!

Waltraud Wagner (82) wollte mit dem Zug nach Leipzig fahren. Das wurde ihr zum Verhängnis. © MDR

Waltraud Wagner musste am 10. Juni dieses Jahres einen Termin an der Uniklinik Leipzig wahrnehmen. Da sie die Reise zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit der Bahn antreten musste, bemühte sie sich bereits Tage vorher um eine Fahrkarte.

Da der DB-Automat in Dahlen außer Betrieb war, fuhr sie extra zur Verkaufsstelle in die benachbarte Stadt Oschatz, wo man ihr ein 24-Stunden-Ticket für rund 20 Euro verkaufte. Wie genau diese Karte aber zu nutzen ist, wurde der Rentnerin nicht erklärt.

Und so machte sie sich am 10. Juni morgens auf den Weg nach Leipzig: "Ich war natürlich sehr aufgeregt." Was sie nicht wusste: Die Karte hätte sie eigentlich schon vor Fahrtantritt am Bahnsteig entwerten müssen. Im Zug traf sie auf keinen Schaffner, sodass sie das Ticket erst in Leipzig in einer Straßenbahn auf dem Weg zur Uniklinik entwerten konnte.

Auf dem Rückweg vom Krankenhaus zum Hauptbahnhof entwertete sie das Ticket dann erneut in der Straßenbahn - und ein drittes Mal am Bahnsteig, bevor es zurück nach Dahlen ging. Im Zug dann die knallharte Ansage des Schaffners: "Die ist ungültig."

Auf Waltrauds Erklärungen hin versprach er schließlich, den Sachverhalt klären zu lassen.