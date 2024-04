"Sicherheitskonferenz" in Sachsen wegen "besorgniserregender" Cyber-Sicherheit!

Dresden - Täglich werden deutsche Firmen und Verwaltungen von Hackern angegriffen. "Die Lage ist besorgniserregend", sagt Claudia Plattner (50). Die Präsidentin vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nahm am Dienstag an einer Art "Sicherheitskonferenz" des Sachsen-Kabinetts teil.