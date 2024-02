Sie beherrschen die "Kunst des Gelingens": Diese drei Sachsen stehen im "Focus"

Dresden - "Von der Kunst des Gelingens" berichtet die aktuelle Ausgabe (05/2024) des Magazins "Focus". In der Titelgeschichte haben auch drei Sachsen ein Wörtchen mitzureden.

Prof. Dr. med. Jürgen Weitz (57) präsentiert den Operationssaal der Zukunft. © Thomas Türpe

Chirurg Jürgen Weitz (57) berichtet über seine Arbeit als Chefarzt an der Asklepios Klinik in Radeberg und als Leiter der Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Uniklinik Dresden.

Er kann sich, wenn es um Leben und Gesundheit eines Patienten geht, keinen Fehler leisten. Erst wer diesen Druck täglich aushalte, könne auf höchstem Niveau arbeiten.



Eine ruhige Hand braucht auch Porzellanmalerin Lisa Badock (31) in der Porzellanmanufaktur Meissen.

Sie gehört zum fünfköpfigen Team, das an der kostbaren "Kratervase" arbeiten darf. Wert: 420.000 Euro. Da muss jeder Pinselstrich sitzen. Gelingt Koch Gerd Kastenmeier (54) etwas nicht, kann der Wahl-Dresdner zwar einen neuen Versuch starten.