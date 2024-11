Sie hätten nur 51 Stimmen! Jetzt feilen CDU und SPD an der Wackel-Regierung

Dresden - Jetzt also auf die wackelige Tour: Nach dem Ende der Sondierungsgespräche mit dem BSW wollen CDU und SPD an einer Minderheitsregierung feilen. Diese Woche wird verhandelt.

Sie möchten, dass ihre Partei an der Macht bleibt: Kathrin Michel (61) und Henning Homann (44), die Chefs der sächsischen SPD. © Thomas Türpe

Die Message, die der frisch gewählte Generalsekretär der Sachsen-CDU, Tom Unger (39), via X unters Volk brachte, war eindeutig: "Stabilität bleibt die Priorität der Sächsischen Union. Wir werden deshalb in der kommenden Woche mit der SPD Sachsen darüber sprechen, ob eine Zusammenarbeit in einer Minderheitsregierung möglich ist."

Minderheitsregierung und Stabilität - in der Praxis oft ein Widerspruch. Doch die Sozialdemokraten nahmen den Ball mit staatstragendem Habitus auf.

Das Gesprächsangebot der CDU nehme man an, erklärten die beiden Vorsitzenden der Sieben-Prozent-Partei, Kathrin Michel (61) und Henning Homann (45). "Das gebietet die Verantwortung für unser Land und seine Menschen."

Die Gespräche sollen zu Wochenbeginn stattfinden. Bereits am Donnerstag wollen die Fraktionen und Landesvorstände beider Parteien zu den Ergebnissen tagen.