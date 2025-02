Sieger bei der sächsischen Geografie-Olympiade: Alexander (16) ist ein Atlas-Wunder

Jöhstadt - Er kennt die Plattentektonik in- und auswendig, jongliert spielend mit Hauptstädten und ist ein wandelndes Atlas-Wunder - Alexander Mortan (16) aus Bärenstein hat es allen gezeigt! Mit satten 51 von 55 Punkten holte sich der Schüler der Oberschule Jöhstadt den Sieg bei der 19. sächsischen Geografie-Olympiade.

Eine der Leidenschaften von Alexander Mortan (16) ist das Wandern. Kein Wunder, wenn man in so einer Gegend wohnt. © Uwe Meinhold

Ob er sich später beruflich in der Geografie sieht? Ganz sicher ist er sich noch nicht, aber der Tourismus reizt ihn: "Anderen die Schönheit der Natur näherzubringen und mit ihnen zu wandern, das finde ich spannend."

Der Weg zum Olympiade-Triumph war kein Spaziergang! In vier knallharten Stufen musste Alexander sein Wissen unter Beweis stellen - von der Schule bis ins große Finale in Dresden. Die Themen? Alles, was das Geografie-Herz begehrt: von Plattentektonik über Monsune bis hin zu kniffligen Kartenaufgaben. Doch für Alexander kein Problem - er dominierte das Feld mit Bravour!

Sein Lohn? Ein Globus, ein randvoll gefüllter Rucksack mit Büchern und Schulmaterialien - und das Beste: ein Gutschein für eine Familienwanderung im Geopark.

"Es gab so viele Preise, ich wusste gar nicht, wie ich das alles in die Hand nehmen sollte", erzählt er schmunzelnd.