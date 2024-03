Soll Sachsen die Hürden für Volksentscheide senken?

Dresden - Mitreden und "die da oben" nicht allein entscheiden lassen? Na klar! Aber in Sachsen sind die Hürden für Volksentscheide höher als in vielen anderen Bundesländern. Eine Gesetzesinitiative der Koalitionsparteien will das nun ändern. Der Verein "Mehr Demokratie" warnt vor "ungarischen Verhältnissen".