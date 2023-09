Sparkonzept! Rathaus empfiehlt Einwohnern nachts Taschenlampen

Weil Ebersbach-Neugersdorf in der Oberlausitz eine finanzielle Schieflage droht, bleiben in der Stadt jetzt nachts die Lichter aus.

Von Alexander Bischoff

Ebersbach - In Deutschland gehen die Lichter aus. Was im politischen Diskurs als sprachliches Bild für den wirtschaftlichen Niedergang steht, wird in immer mehr Kommunen zur Realität. Jüngstes Beispiel: Ebersbach-Neugersdorf - weil der Stadt in der Oberlausitz eine finanzielle Schieflage droht, bleiben jetzt nachts die Lichter aus.

Ebersbach-Neugersdorf im abendlichen Schein der Laternen. Nachts wird es jetzt dunkel. © Matthias Weber Nein, auf der Einnahmenseite sei der 11.500-Seelen-Kommune nichts weggebrochen, versichert Bürgermeisterin Verena Hergenröder (65, parteilos). Es gibt in der Gegend einen gesunden Mittelstand, der ordentlich Gewerbesteuern zahlt. Doch die Ausgabenseite explodiert. "Wir wissen eigentlich nicht, wie wir das, wofür wir als Kommune alles zuständig sind, noch finanzieren sollen", sagt Hergenröder. Steigende Kosten für Energie und Material, aber auch die jüngsten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst saugen die Stadtkasse leer. "Wenn wir nicht gegensteuern, haben wir in zwei Jahren einen Fehlbetrag von zwei Millionen Euro, den wir dann über Kredite ausgleichen müssten", malt die Bürgermeisterin die Zukunft dunkel.

Und dunkel ist auch die erste Gegenmaßnahme, die Hergenröder im Einklang mit ihrem Stadtrat verfügt hat. Ab sofort bleibt Ebersbach-Neugersdorf nachts dunkel. Von 23 bis 4 Uhr wird im gesamten Stadtgebiet die öffentliche Beleuchtung abgeschaltet. In einer Erklärung im Internet empfiehlt die Stadtverwaltung ihren Bürgern, in dieser Zeit Taschenlampen zu nutzen. Bis zu 160.000 Kilowattstunden Strom könnten so pro Jahr eingespart werden, erklärt die Bürgermeisterin. Macht bei den aktuellen Energiepreisen etwa 60.000 Euro Ersparnis!

Laut Polizei kein Anstieg der Kriminalität bei ausgeschalteter Straßenbeleuchtung

Muss Millionen einsparen, damit ihre Stadt nicht in die Schuldenfalle rutscht: Verena Hergenröder (65), parteilose Bürgermeisterin von Ebersbach-Neugersdorf. © Christian Juppe Dass die Düsternis in der Kleinstadt zu Problemen führen könnte, glaubt Hergenröder nicht. Zum einen seien um diese Zeit die Gehsteige eh meist menschenleer, da die letzte Kneipe um 22 Uhr schließt und um diese Zeit auch der ÖPNV schon Nachtruhe hält. Zum anderen, so lässt das Rathaus die Bürger wissen, habe eine Anfrage bei der Polizei ergeben, dass es keinen statistischen Nachweis gebe, wonach bei ausgeschalteter Straßenbeleuchtung die Kriminalitätsrate steige. Die dunklen Laternen dürften also das kleinste Problem der Ebersbacher und Neugersdorfer sein. Weit größere deuten sich hingegen zur nächsten Stadtratssitzung an. Da wird nämlich das künftige Haushaltssicherungskonzept diskutiert. Zur Debatte stehen unter anderem die Schließung einer Kita und die Anhebung der Hundesteuer.

