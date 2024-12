Spreng-Serie geht weiter: Schon wieder Ticketautomaten in die Luft gejagt!

Bobritzsch-Hilbersdorf/Flöha - Immer wieder fliegen in Sachsen Fahrkartenautomaten in die Luft! Alleine in dieser Woche wurden vier Geräte durch Sprengstoff völlig zerstört. Zuletzt traf es die Bahnhöfe in Bobritzsch-Hilbersdorf ( Landkreis Mittelsachsen ) und Flöha.

Immer wieder fliegen Fahrkartenautomaten in die Luft - wie hier im Oktober in St. Egidien. In dieser Woche traf es gleich vier Geräte in Mittelsachsen! © Bundespolizei

Am gestrigen Mittwochabend hörte ein Anwohner am Bahnhof in Bobritzsch-Hilbersdorf Knallgeräusche, anschließend fuhr ein Auto mit zwei Personen davon. Der Mann verständigte die Polizei.

"Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrkartenautomat an dem Haltepunkt durch eine Detonation erheblich beschädigt worden war", so ein Polizeisprecher.

Immerhin: Laut Polizei gelang es den Tätern nicht, an die Geldkassette des Automaten zu kommen. Dennoch entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Einige Stunden später knallte es in Flöha - auch dort flog ein Fahrkartenautomat in die Luft. Diesmal schafften es die Täter, an die Geldkassette zu gelangen. Wie viel Geld darin war, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Auch in diesem Fall konnten die Täter flüchten. Allerdings wurden sie bei ihrer Flucht von der Bundespolizei gesehen - sie fuhren in einem hellen Auto davon.

Zeugen, die die Sprengungen beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich bei der Kripo unter der Nummer 0371/3873448 melden.