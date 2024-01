Auf Tournee: Ulrich Tukur lässt die Sterne leuchten

Dresden - Erst die neue Platte, dann auf Tournee, das ist der angestammte Rhythmus in der Musikbranche - dem auch Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys folgen, mit einer geringfügigen Variation des Musters. Ab diesem Sonntag (7. Januar) ist die Truppe in Sachsen unterwegs.

Ulrich Tukur (66, l.) & Die Rhythmus Boys Kalle Mews, Günther Märtens und Ulrich Mayer (v.l.). © Elena Zaucke

Die Variation besteht darin, dass die Tour mit einer Single angeteasert wurde, das Album aber erst im März erscheint.

Tournee und Album tragen, wie üblich, den gleichen Titel, in diesem Fall: "Es leuchten die Sterne", angelehnt an Hans H. Zerletts gleichnamigen Revuefilm von 1938. Die Single, Fred Buscagliones „Guarda che luna“, ist ein italienischer Hit aus den 50er-Jahren.

"Es leuchten die Sterne" ist das sechste Album der Gruppe, die seit bald 30 Jahren besteht. Kalle Mews am Schlagzeug, Ulrich Mayer an der Gitarre und Günther Märtens am Bass komplettieren sie. Entstanden ist sie aus Ulrich Tukurs Vorliebe für Musik und Mode der 20er und 30er Jahre, deren frecher, romantischer Verspieltheit beziehungsweise Anmut und Schliff.

"Ich liebe die Eleganz, die Leichtigkeit, die Gekonntheit der Musik und den Witz der Texte von Liedern aus dieser Zeit. Die gesamte Unterhaltungsbranche hatte in den 20er und 30er Jahren ein enorm hohes Niveau", so der 66-jährige Tukur.