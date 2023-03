Tausende Euro Schaden: Reifen-Diebe auf sächsischen Autobahn-Raststätten unterwegs

Reifen-Diebe schlitzen derzeit an verschiedenen Autobahn-Raststätten in Sachsen Laster auf und klauen Reifen. (Archivbild) © Tino Plunert

Am Montagmorgen kam ein Lkw-Fahrer (39) nach einer längeren Reise in Zwickau an. Er hatte 710 neue Reifen geladen, musste beim Ausladen jedoch feststellen, dass 182 Stück der Reifen fehlen. Wert: rund 40.000 Euro.

Vermutlich wurden die Reifen an der A72-Raststätte "Vogtland Nord" in Richtung Leipzig gekaut, wo der Fahrer von Sonntag auf Montag übernachtete. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass Unbekannte in diesem Zeitraum die Sicherungsplombe des Sattelaufliegers durchtrennten und daraufhin die Türen zur Ladefläche öffneten, um an die geladenen Reifen zu gelangen", so ein Polizeisprecher.

Solltet Ihr an der Raststätte "Vogtland Nord" etwas beobachtet haben, solltet Ihr das der Verkehrspolizei unter der Nummer 03765/500 melden. Bei dem Laster handelt es sich um eine blaue Sattelzugmaschine der Marke MAN. Der Auflieger hat eine schwarze Plane mit weißer Aufschrift und weißen Türen an der Heckseite.

Nur wenige Stunden später der nächste Fall: Auf dem Parkplatz "Neukirchener Wald" auf der A72 in Richtung Chemnitz hatten sich Unbekannte offenbar in der Nacht auf Dienstag an einem Volvo-Laster zu schaffen gemacht. Dabei schlitzten sie die Lkw-Plane auf und klauten ebenfalls mehrere geladene Reifen.

"Der Gesamtschaden beläuft sich wohl auf einige tausend Euro", so ein Polizeisprecher.