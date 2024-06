Traurige Folge der Klimakrise: Das große Baumsterben im Muskauer Park

Bad Muskau - Das Klima kennt keine Gnade! Dem Weltkulturerbe " Muskauer Park ", im 19. Jahrhundert von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) in Bad Muskau angelegt, sterben die Bäume weg. Doch es gibt Hoffnung.

Besonders betroffen sei der Bergpark: "Hier ist der Bestand an großen alten Buchen sichtlich dezimiert." Infolge des Klimawandels könnten Tausende Bäume verloren gehen, meint Panning.

Park-Chef Cord Panning (62). © Robert Michael/dpa

So schloss sich die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" einem Forschungsprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für Strategien zur Klimaanpassung in historischen Gärten an. Ziel: grünes Kulturerbe bewahren.



Dafür soll eine neue, resiliente Gehölz-Generation herangezogen werden, mit Sämlingen und Junggehölzen aus eigener Zucht.

Außerdem setzt man in Bad Muskau auf Naturverjüngung: Denn Bäume, die sich selbst im Park aussäen, können durch DNA-Veränderung dafür sorgen, dass die nächste Generation sich besser ans Klima anpasst.

Cord Panning hoffnungsvoll: "Ja, wir verlieren alte Bäume, aber schaffen es mit einer neuen Generation von Gehölzen, das historische Bild zu erhalten."