Mehr Glück als Verstand! Keine Verletzten bei City-Bahn-Unfall im Erzgebirge

Zwönitz - Dieser Leichtsinn hätte fatale Folgen haben können, doch offenbar war ein Schutzengel mit an Bord!

Die City-Bahn wurde bei dem Crash stark in Mitleidenschaft gezogen. © André März

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer ignorierte am Montagabend in Zwönitz (Erzgebirge) eine geschlossene Bahnschranke und kurvte einfach drumherum. Ausgerechnet in diesem Augenblick kam eine City-Bahn angerauscht - Unfall! Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt.

Der 21-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Dorfchemnitzer Straße (S257) unterwegs. Auf dieser Straße befindet sich ein Bahnübergang mit Halbschranke und blinkendem Warnsignal. Statt zu halten, umfuhr der Opel-Fahrer die Schranke.

Die herannahende City-Bahnlinie C13, unterwegs Richtung Dorfchemnitz, konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen die Schranke der Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Opel-Fahrer verletzte sich dabei leicht, konnte aber ambulant versorgt werden. Die sechs Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt und wurden zum nächsten Bahnhof nach Thalheim gebracht.