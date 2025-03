13.03.2025 10:13 Mitsubishi verunglückt und rutscht in Bach: Rentner in Klinik

Es hat gekracht am Donnerstagmorgen im Landkreis Leipzig: Ein Rentner ist mit seinem Auto in einen Bach gerutscht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Juliane Bonkowski

Trebsen/Mulde - Ein Rentner ist am Donnerstagmorgen im Landkreis Leipzig mit seinem Auto in einen Bach gerutscht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer (72) konnte sich selbst aus seinem verunglückten Mitsubishi befreien. © Sören Müller Das Unglück geschah auf der S47 nahe Trebsen, wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte. Demnach seien die Beamten um 8.13 Uhr alarmiert worden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sei der 72-Jährige mit seinem Mitsubishi von der Straße abgekommen und schließlich ins Mutzschener Wasser, einem Nebenfluss der Mulde, gerutscht. Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, könnte dem Geschehen ein medizinisches Problem beim Fahrer vorausgegangen sein. Das konnte der Sprecher vorerst nicht bestätigen. Sachsen Unfall Schwerer Unfall in Mittelsachsen: Straße nach Frontalcrash gesperrt Der Mann sei selbst noch aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und augenscheinlich unverletzt geblieben. Zur Sicherheit wurde er dennoch für eine eingehende Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war zuvor von der Straße abgekommen. © Sören Müller Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Der Wagen musste aus dem Bach geborgen und abgeschleppt werden.

