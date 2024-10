Müllauto kippt in Sächsischer Schweiz Böschung hinab!

Der Lkw kippte von der Talstraße auf die Beifahrerseite. © Marko Förster

Am Dienstagmorgen haben zwei Lkw-Fahrer versucht, auf der engen Talstraße in Bad Gottleuba-Berggießhübel aneinander vorbeizufahren. Am Ende schaffte es nur einer.



Das Unglück geschah gegen 8.40 Uhr, als der Fahrer des Müllautos mit seinem Fahrzeug etwas zu weit nach rechts auswich.

Der 56-Jährige rutschte mit dem Laster vom Kantstein, woraufhin er zur Seite eine Böschung hinabstürzte.

Ein weiterer Insasse (45) in dem Müllauto wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Brummi-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der 35-jährige Fahrer des anderen Lkw blieb ebenfalls unverletzt.