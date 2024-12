Renault kollidiert mit Sattelschlepper: Eine Schwerverletzte bei Unfall auf der S242

Störmthal - Bei einem Unfall auf der S242 bei Störmthal im Landkreis Leipzig ist am späten Montagabend eine 59-jährige Renault-Fahrerin schwer verletzt worden.

Nach der Kollision mit dem Sattelschlepper brachten Rettungskräfte die Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Die Frau war auf der Staatsstraße von der A38 aus kommend in Richtung Störmthal unterwegs und wollte von dieser nach links in Richtung Oelzschau abbiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines Sattelschleppers, der die S242 aus Richtung Espenhain entlangfuhr.

Renault und Sattelzug kollidierten, wobei die 59-Jährige schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer (48) des Lasters blieb unverletzt.