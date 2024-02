US-Panzer rollen nachts in Sachsen ein: Was ist da los?

Am Freitagabend rollten in Sachsen plötzlich US-Panzer über die Straßen. Die Kampffahrzeuge auf dem Weg zur NATO-Übung Steadfast Defender 2024. Darum geht's.

Von Max Patzig

Frankenberg - Am späten Freitagabend rollten in Sachsen plötzlich US-Panzer über die Straßen.

Acht solche US-Panzer rollten nachts plötzlich durch Sachsen. © SPM Gruppe Angst haben braucht deswegen aber niemand. Die US-amerikanischen Fahrzeuge haben wohl nur eine Rast eingelegt, als die Nacht anbrach. Dafür musste auf dem Weg zur Wettiner Kaserne nach der Abfahrt von der Autobahn durch Frankenberg gefahren werden, wo die Schwertransporte samt Panzer fotografiert wurden. Zwölf Militär-Transporter hatten dabei acht Panzer geladen. Begleitet wurde der Konvoi von Feldjägern und zivilen Autos der Streitkräfte. Eigentlich sind die Kampffahrzeuge auf dem Weg zur NATO-Übung Steadfast Defender 2024. Dabei soll das Zusammenspiel aller Truppen geprobt werden. "Zehntausende Soldatinnen und Soldaten aus allen 31 NATO-Mitgliedstaaten plus Schweden üben die Alarmierung nach dem Bündnisfall, die Vorbereitung auf den Einsatz, das Verlegen großer Truppenteile in die Einsatzräume und die Abwehr des Aggressors im Gefecht", teilte die Bundeswehr im Vorfeld mit. Die Soldaten werden noch deutlicher: "Die NATO will zeigen, wozu sie in der Lage ist – und Russland soll sehen, was es bei einem Angriff auf das Bündnisgebiet zu erwarten hätte."

Begleitet wurde der Konvoi unter anderem von Feldjägern. © SPM Gruppe

Quadriga 2024 und Steadfast Defender 2024: Darum geht's bei der NATO-Übung mit Bundeswehr-Beteiligung

Ein Teil der Übung Steadfast Defender 2024 ist der deutsche Beitrag Quadriga 2024. Die Landstreitkräfte der Bundeswehr werden dabei "fünf Monate lang immer wieder in Atem gehalten". Im Januar ging es los, im Mai ist dann Schluss. Laut Bundeswehr ist etwa jeder sechste der 62.000 Heeresangehörigen an der Übung beteiligt. Sie findet zunächst in drei Teilen statt: Zuerst geht es in den Norden, dann ist "Grad Center" dran, anschließend der Süden, ehe es zum Zusammenspiel aller Regionen kommt. Im Verlauf üben die deutschen Soldaten in Deutschland, Norwegen, Polen, Ungarn, Rumänien und Litauen.

Die deutschen Einsatzkräfte werden im Verlauf der Übung an die Ostflanke des NATO-Gebiets verlegt. © Bundeswehr