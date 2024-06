Vermisste Valeriia (9): Karls Erlebnis-Dorf sagt Veranstaltung ab

In Karls Erlebnis-Dorf sollte am Freitag eigentlich eine Pressekonferenz stattfinden. © Daniel Schäfer/dpa

Geplant war gewesen, dass Erdbeerhof-Chef Robert Dahl (53) am morgigen Freitag neue, geplante Projekte vorstellt. Daraus wird nun vorerst nichts.

Wie die BILD mitteilte, erklärte Dahl: "Sie alle haben von der vermissten, kleinen Valeriia gehört und darüber berichtet. Heute hat die Polizei die Suche noch einmal verstärkt."

In einer derartigen Situation fühle es sich nicht gut an, "fröhliche Ankündigungen zu machen, über die vielen Dinge, die es in Zukunft bei Karls in Döbeln geben wird." Dafür werde um Verständnis gebeten.

"Unsere Gedanken sind jetzt bei der Familie und wir drücken ganz fest die Daumen, dass Valeriia schon bald wieder unbeschadet nach Hause kommt", so Dahl weiter.