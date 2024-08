Viele Fledermaus-Arten in Sachsen gefährdet - das könnt Ihr dagegen tun!

Leipzig/Dresden - In Sachsen beobachten derzeit mehr als 70 Menschen insgesamt 120 Fledermausquartiere. Diese Quartierpaten melden, wie viele und welche Tiere sie an den Orten sehen. Am Wochenende findet nach Angaben des Nabu Sachsen die 28. Internationale Batnight statt, die vom Europäischen Büro für Fledermausschutz in 38 Ländern veranstaltet wird.