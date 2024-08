Vom Land aufs Wasser: Fährmann hat in Belgern seinen Traumjob gefunden

René Arnold (53) ist seit 1. August der neue Fährmann in Belgern. © Tobias Koch

Mit seiner Gierseilfähre befördert er täglich bis 18 Uhr Fußgänger, Radfahrer und Autos - für ihn ist es der lang ersehnte Traumjob!

"Wenn ich auf der Fähre bin, sind meine Gedanken frei. Der Strom hat mich einfach gepackt. Wäre es nicht so, würde ich den 7-Tage-Job nicht machen", lacht der neue Pächter.

Wochentags, um 5.30 Uhr, legt er das erste Mal ab, am Wochenende ab 9 Uhr. 45 Passagiere oder sechs Pkw oder einen Laster kann er mit einer Fahrt übersetzen.

"Viele entdecken nach dem Hin und Her der letzten Jahre - mit Einstellung des Betriebes und Wiederaufnahme - die Fähre neu. Viele Passagiere strahlen richtig und danken mir - was will ich mehr?", sagt der gebürtige Pirnaer, der auch noch zufällig in der Fährstraße wohnt.

"Eigentlich wollte ich mal ein Patent für ein Frachtschiff machen. Aber dafür braucht es Zeit und Geld", winkt der gelernte Landwirt und langjährige Güterkraftfahrer ab.

Für das Fährschifferzeugnis hat Arnold ein Jahr lang an der Binnenschifferschule in Schönebeck gebüffelt und sich 180 Tage auf einem Fahrgastschiff die Praxis angeeignet. "Jetzt kann nichts mehr schiefgehen", erinnert Arnold an den Unfall von 2019.