Vorsicht vor Waldbränden! Höchste Warnstufe im Norden Sachsens

Pirna - Höchste Alarmstufe im Norden Sachsens! Die langanhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr auf das Maximum ansteigen. Der Sachsenforst appelliert an die Achtsamkeit aller Einzelnen.

Bilder des Schreckens: Verkohlte Bäume nach einem Waldbrand. © Robert Michael/dpa

Die Gefahr von Waldbränden nimmt in Sachsen deutlich zu. In den nördlichen Regionen der Landkreise Meißen, Görlitz, Bautzen sowie Nordsachsen wird für Mittwoch in der Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst die höchste Warnstufe 5 erwartet.

"Schon der geringste Funke kann dort zu einem Waldbrand führen", sagte Marco Horn von Sachsenforst.



In den nördlichen gebieten des Freistaates seien die Fichtenwälder deutlich lichter als in anderen Landesteilen.

"Die Böden sind mit trockenem Gras bewachsen und dies kann schnell zu einer Ausbreitung eines Brandes führen."

Er appellierte an die Vernunft der Menschen, sich entsprechend vorsichtig zu verhalten. Der Mensch sei schließlich für die meisten Waldbrände verantwortlich, betonte der Sachsenforst-Sprecher.