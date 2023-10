Wegen ständiger Schleusungen: Stundenlange Kontrollen im Grenzgebiet

Freiberg/Marienberg/Annaberg - Die Polizei ging in den vergangenen Tagen wieder gegen Schleuserkriminalität im sächsischen Grenzgebiet vor.

In Mittelsachsen und im Erzgebirge fanden in den vergangenen Tagen Kontrollen wegen der gestiegenen Schleuserkriminalität statt. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden am Freitag, 29. September und am Dienstag, 3. Oktober, Fahndungseinsätze statt.

"Im Grenzbereich des Erzgebirgskreises und des Landkreises Mittelsachsen lag der Schwerpunkt an beiden Tagen auf mobilen sowie teils stationären Kontrollen", berichtet die Chemnitzer Polizei. Sowohl Funkstreifenwagen als auch Zivilfahrzeuge waren vor Ort.

Allein am Freitag waren zwischen 6 und 12 Uhr 40 Beamte im Einsatz, die insgesamt 51 Fahrzeuge und 104 Personen kontrolliert haben.

Dabei wurden acht Ordnungswidrigkeiten festgestellt, die alle im Verwarngeldbereich lagen.