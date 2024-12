Weihnachten auf dem Rastplatz: Polizei macht Lkw-Fahrern ganz besondere Freude

Bautzen - Während viele die Feiertage im Kreise ihrer Liebsten verbringen können, müssen andere Weihnachten allein feiern. So ergeht es beispielsweise einigen Lkw-Fahrern in Sachsen. Die Polizeidirektion Görlitz hat sich für diese Menschen etwas Besonderes einfallen lassen.

Polizeihauptkommissar Tino Hausdorf verteilte kleine Geschenke an Trucker auf dem Rastplatz. © xcitepress/Rico Löb

Aufgrund des Feiertagsfahrverbotes dürfen Laster ohne Sondergenehmigung am heutigen Mittwoch sowie am morgigen Donnerstag nicht über die Straßen rollen.

Wer es an Heiligabend nicht rechtzeitig nach Polen oder in andere Länder geschafft hat, sitzt auf dem Parkplatz fest. Nach TAG24-Informationen ergeht es derzeit rund 30 Lkws auf den Rastplätzen "Oberlausitz" auf der A4 bei Bautzen so.

Die Polizeidirektion Görlitz wollte mit der Organisation "DocStop" und anderen engagierten Helfern ein Zeichen setzen und den gestrandeten Truckern eine kleine Freude bereiten.

So klopfte Hauptkommissar Tino Hausdorf gemeinsam mit anderen Freiwilligen am Vormittag des ersten Feiertags an die Lkw-Fenster und überreichte den Fahrern eine kleine weihnachtliche Aufmerksamkeit.