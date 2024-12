100 Weihnachtsbäume geklaut: Ist denen denn gar nichts heilig?

Riesa - Nur vier Tage ist der letzte Einbruch am Riesapark her . Freitagnacht erneut: Dreiste Diebe klauten 100 Weihnachtsbäume aus dem eingezäunten Verkaufsstand von Forstwirt Christian Gerwin (52). Der schreibt nun eine Belohnung aus.

Je nach Größe und Art sind pro Baum durchschnittlich 30 Euro fällig, somit entstand ein Schaden von satten 3000 Euro. Dabei handelt es sich bei den Dieben offenbar um Wiederholungstäter: "Die Typen waren auch die letzten beiden Jahre da, klauten da aber nur 20 bis 30 Bäume", so Gerwin.

Abhängig von Größe und Gattung sind die Weihnachtsbäume von Gerwin alle gekennzeichnet. Aber auch ohne das gelbe Bändchen würde der Forstwirt seine Bäume wiedererkennen. © Thomas Türpe

Kurios ist, dass die Diebe scheinbar in aller Ruhe vorgingen: "Die haben sich von drei Bäumen noch ein paar Äste abgeschnitten und einen Kranz daraus gebastelt", erklärt Gerwin zynisch lachend.

Eigentlich ist der Forstwirt, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet, ein großzügiger Geschäftsmann.

Gerwin verschenkt auch mal einen Baum, "wenn jemand etwas ärmer aussieht", spendet jährlich Weihnachtsbäume an Kinderhospiz und Kinderheim.

Jetzt hofft er, dass jemand einen Weihnachtsbaum an einer besonderen Stelle gekauft hat und spricht eine Belohnung aus: "Bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizei zahle ich garantiert 500 Euro aus", stellt Christian Gerwin in Aussicht.