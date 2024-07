Weil Sachsens Bäche oft trocken liegen, ist dieses Tier vom Aussterben bedroht

Feuersalamander sind in Sachsen stark gefährdet. © BUND Sachsen

"Obwohl es 2024 bisher mehr regnet als in den trockenen Jahren seit 2018, sitzt der Feuersalamander auf dem Trockenen", heißt es beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen.

"Wir beobachten bei unseren regelmäßigen Kartierungsgängen, dass der Zustand der Bäche stark schwankt", sagt Lorenz Laux (28) vom BUND, der dafür die Bäche der Region bestreift. "In einer Woche kann ein Bach ausreichend Wasser führen, eine Woche später wieder fast trocken liegen."

Das deckt sich mit dem Dürremonitor, der großen Teilen Sachsens noch immer eine schwere bis außergewöhnliche Dürre attestiert.

Zurzeit wachsen in ruhigen Gewässerabschnitten der Bäche die Larven des Feuersalamanders im Wasser heran, bevor sie in der sogenannten Metamorphose an Land gehen.