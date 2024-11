Wirbel in Ostsachsen: Grenze zu Polen schon wieder offen!

Stephan Meyer (43, CDU), der Landrat des Landkreises Görlitz, sprach von einem taktischen Vorgehen der Bundespolizei. © dpa | Robert Michael

In seinem Statement erklärte er stattdessen: "Es ist ein taktisches Vorgehen der Bundespolizei, dass man flexibler agieren kann und nicht mehr nur mit den fixen Kontrollpunkten agiert, sondern der Lage bezogen flexibel in der Fläche präsent ist."

Der Oderwitzer fügte hinzu: "Ich will deutlich machen, dass uns das Thema der Sicherheit und der Begrenzung von illegaler Migration weiterhin wichtig ist." Er werde weiterhin im engen Austausch mit der Bundespolizei bleiben. "Es wird weiterhin die Grenzkontrollen geben", betonte Meyer.

Ob und wann es an der Friedenstraße und der B178 wieder zu stationären Einrichtungen der Bundespolizei kommt, blieb zunächst unbeantwortet.

Schon vor der bundesweiten Verschärfung waren indes die Fälle illegaler Einreisen in Sachsen in diesem Jahr deutlich rückläufig. 6800 Fällen (Stand Juli, also in einem Zeitraum von sieben Monaten) stehen 32.500 registrierte illegale Einreisen im vergangenen Jahr gegenüber.