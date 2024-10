Denkmal-Retter aus Sachsen: Ziegelei beliefert halb Europa!

In der Modellwerkstatt werden aus verwitterten oder beschädigten historischen Vorlagen neue Modelle aus Gips gefertigt. "Sie sind immer etwa zehn Prozent größer, weil sich die Masse später beim Trocknen und Brennen verkleinert - und zwar um genau diese Prozente", erklärt Modellbauer Alexander Hennig (51). Derzeit arbeitet der 1,70 Meter große Handwerker an der fast ebenso großen Turmspitze der Leipziger Emmauskirche.

Doch die Steine von anno dazumal gibt's nicht einfach im Baumarkt von der Stange. Dafür müssen Extraanfertigungen nicht selten in Spezialmaßen her. Genau darauf hat sich Hubers Ziegelwerk seit 1990 spezialisiert.

Das Original von 1872 war bis zur Unkenntlichkeit verwittert: Ornamentplatte vom Marstall am Schloss Neustrelitz. © Christian Juppe

Nachdem die Steine getrocknet wurden, werden die Rohlinge schließlich bei 1100 Grad im firmeneigenen butanbeheizten Gegenlauf-Tunnelofen gebrannt. Dabei schrumpfen sie um die besagten rund zehn Prozent zusammen. Heraus kommen originalgetreue Ziegelzwillinge als Duplikate von Kirchenfassaden und Denkmälern.

Aber auch für Neubauten werden in Graupzig Mauerziegel, Klinker und Riemchen (frostbeständiger Wandbelag in flachem Format) hergestellt. So entstanden die typischen Klinkerfassaden am Technikum Mannheim, der Glanzfilmfabrik und dem Eierkühlhaus in Berlin oder am Kloster Hegne mit Steinen aus Mittelsachsen.

Für die neogotische Pauluskirche in Kiel wurde für sieben Fenster das Maßwerk neu gefertigt. In Zürich und Oslo wurden Schulen, in Stockholm der Gasometer mit Sanierungsmaterial aus Sachsen beliefert.

36 Mitarbeiter arbeiten in der Ziegelei, erwirtschaften Jahresumsätze zwischen zwei und drei Millionen Euro.