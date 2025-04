Auf diesem Schreibtisch landen die Beschwerden der Zwickauer

Zwickau - Hauptkommissar Toni Müller (37) hat einen abwechslungsreichen Beruf - allerdings nicht mehr im Streifenwagen, sondern am Schreibtisch. Seit 2024 arbeitet er als Sachbearbeiter für Bürgerkommunikation bei der Polizeidirektion Zwickau und kümmert sich um Anliegen und Beschwerden.

An diesem Schreibtisch bearbeitet Hauptkommissar Toni Müller (37) die Anliegen der Zwickauer Bürger. © Ralph Kunz

"Meine Aufgabe ist sogar im Grundgesetz verankert", erklärt Müller. In Artikel 17 heißt es, dass jeder Bürger das Recht hat, sich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen zu wenden. "Die Anliegen sind enorm vielfältig. Es geht um Bitten, Wünsche, Auskünfte und Hinweise", so der 37-Jährige.

Viele Bürger wenden sich an ihn, wenn sie sich über zu schnelles Fahren in ihrer Nachbarschaft sorgen. Aber auch Fragen zur Fahrradcodierung, Einbruchsberatung oder den Einsatz von Polizeihubschraubern landen auf seinem Tisch.

Besonders in Erinnerung geblieben ist Müller ein Fall, in dem sich eine Mutter meldete, weil ihr Kind Angst vor der Polizei hatte.

"Wir haben daraufhin einen Termin mit Polizeibeamten ermöglicht, um dem Kind die Angst zu nehmen", erzählt er.