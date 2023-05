Mehrere Biker bei Motorradunfällen in Sachsen verletzt

In Rochlitz war ein Yamaha-Fahrer (76) gegen 17.15 Uhr auf der Geithainer Straße/B7 unterwegs als er etwa 350 Meter vor dem Gewerbegebiet "Eichberg" in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im Graben liegen blieb.

"Beim Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer. Er wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mit.

Ein 42 Jahre alter Biker war mit seinem Kleinkraftrad Simson Sperber am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Zwickauer Ortsteil Weißenborn unterwegs, als er auf der Crimmitschauer Straße plötzlichen in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem Mercedes Sprinter, dem er in die Fahrertür fuhr.

In Neuhausen im Erzgebirge war ein 20-Jähriger mit seiner Suzuki in Richtung Neuwernsdorf unterwegs, als er ebenfalls in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. "Dabei kollidierte der 20-Jährige samt seiner Maschine zudem mit der Leitplanke. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.

Bei dem Unfall entstand sowohl am Motorrad als auch an der Leitplanke ein Schaden von etwa 4500 Euro.