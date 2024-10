Nach Zugunfall in Zwickau: Noch tagelang Einschränkungen auf der Strecke

Zwickau - Am vergangenen Donnerstag entgleiste ein Güterzug in Zwickau. Der Unfall wird noch mehrere Tage für Einschränkungen sorgen. Bis zum 25. Oktober endet die Fahrt des RB 30 (Dresden - Zwickau) in Glauchau. Um bis Zwickau weiterzufahren, müssen Fahrgäste auf einen Regionalbus umsteigen, der allerdings nicht stündlich fährt.