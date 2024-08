"Das ist unser Führungsbunker": Hamburger Sänger wirft Zwickauer Polizist Nazi-Sprache vor

Zwickau - Das Stadtfest in Zwickau lockte am vergangenen Wochenende mehr als 90.000 Besucher an. Die Stimmung war gut, fand auch Sänger Chris Harms (44), der mit seiner Hamburger Band "Lord of the Lost" auftrat. Doch die mutmaßliche Aussage eines Polizisten empört den Musiker. Die Polizei wiederum weist jede Schuld von sich.