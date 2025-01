Zwickauer Knochenrätsel: Jetzt spricht der Finder

Bislang gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Schädelfund. © Ralph Kunz

Andreas F. (44), der in der Nähe von Görlitz lebt, schilderte den Vorfall: Auf dem Rückweg von einem Klassentreffen in Hof hatte er seine Freundin in Zwickau besucht. Am frühen Montagnachmittag entdeckten die beiden den Schädel am Marienthaler Bach, unweit des Viadukts.

"Meine Freundin wollte mir die Stadt zeigen, deshalb waren wir dort unterwegs", berichtet Andreas F. TAG24. Zunächst ärgerten sie sich über zahlreiche herumliegende Hundekot-Beutel.

Dann fiel Andreas F. ein besonders auffälliger Beutel am Wegesrand auf. "Zuerst dachte ich, jemand hätte ein halbes Hähnchen weggeworfen", erzählt er.

Der Schrecken folgte, als er die Zähne bemerkte, die aus der Tüte ragten. "Da wurde mir klar: Das war ein Menschenschädel", berichtet er.