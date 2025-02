Karl-May-Spiele: Sexsymbol und TV-Arzt werden zu Gegenspielern von Alexander Klaws

Bad Segeberg - Jetzt ist es raus! Die Fans der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg können sich in diesem Jahr über Sonja Kirchberger (60) und Francis Fulton-Smith (58) als Gaststars in der neuen Inszenierung "Halbblut" freuen.

Musical-Star Alexander Klaws (41) bekommt es bei den Karl-May-Spielen in diesem Jahr mit zwei besonderen Gegenspielern zu tun. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die beiden bekannten Schauspieler schlüpfen dabei in die Rollen der eiskalten und machtgierigen Eheleute Donna und Charles Leveret. Mit ihren Intrigen sabotieren sie nicht nur den Eisenbahnbau in Amerika während des 19. Jahrhunderts, sondern heizen auch den blutigen Streit mit den Comanchen an.

Damit werden Kirchberger und Fulton-Smith zu den Gegenspielern von Musical-Star Alexander Klaws (41), der zum fünften Mal den Apachen-Häuptling Winnetou spielen wird.

In der Inszenierung kommt es in einem Eisenbahnlager im Zentrum der Jagdgründe der Comanchen zu geheimnisvollen Unglücken. Da sind Explosionen, sogar ein Zug entgleist. Doch wer steckt dahinter? Zunächst gerät Halbblut Ik Senanda ("Böse Schlange") in Verdacht, aber Winnetou und Old Shatterhand finden die wahren Täter.

Es sind Ingenieur Charles Leveret, der eine sagenumwobene Goldader ausbeutet, und seine aus den Südstaaten stammende Ehefrau Donna, die alles dafür tun würde, den verlorenen Reichtum ihrer Familie wieder in die Finger zu bekommen.