Musicalstar Alexander Klaws verletzt sich bei Liveshow: "Die absolute Hölle"

Musicalstar Alexander Klaws (41) hat sich am heutigen Mittwoch mit schlechten Nachrichten bei seinen Fans auf Instagram gemeldet. © Fotomontage: Instagram/alexanderklawsofficial

"Das ist leider eines dieser Videos, auf die man so gar kein Bock hat" - mit diesen Worten eröffnete der dreifache Vater einen Clip, den er am heutigen Mittwochmittag auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte.

Ohne Umschweife kam er direkt zum Grund seiner schlechten Laune: "Leider ist es mir nicht möglich, am kommenden Freitag für euch als 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' in Darmstadt am Staatstheater auf der Bühne zu stehen."

Demnach habe er sich bei einer Show vor wenigen Tagen einen Bänderriss zugezogen: "Zehn Sekunden vor Schluss, kurz bevor ich erschossen werde, habe ich eine Stufe verpasst und bin unten so dumm aufgekommen, dass ich schon direkt gemerkt habe, dass da was gerissen ist", berichtete der 41-Jährige.

Besonders rege ihn seine eigene Dummheit auf: "Da reitet man 73 Shows durch die Prärie, kämpft mit Lanzen, mit Äxten, und nichts passiert. Und dann ist man einfach nur zu dumm, eine Treppe runter zu latschen."

Was Klaws meint: Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg hatte er in diesem Jahr erneut die Hauptrolle des Winnetous übernommen. Sämtliche Vorstellungen hatte er dabei unfallfrei überstanden.