Leichenfund auf Sylt: Obduktion offenbart massive Gewalt

Sylt - Die Todesursache des 38 Jahre alten Mannes, der am 16. März 2023 leblos auf der Insel Sylt gefunden wurde, ist auch nach Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchungen weiter unklar.

Dennoch werde bereits seit einiger Zeit gegen einen Mann aus dem Umfeld des Getöteten wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt, sagte die Flensburger Oberstaatsanwältin Inke Dellius am Montag.

Der 38-Jährige war am 16. März 2023 in einem Auto leblos auf einem Feldweg gefunden worden. Ein Zeuge hatte ausgesagt, dass sich der Mann und der jetzt Verdächtige am Tattag getroffen hätten, sagte Dellius auf Nachfrage.