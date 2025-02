Brand im Unstrut-Hainich-Kreis: Warnung an Bevölkerung

Brand in Mühlhausen - sechs Feuerwehren seien im Einsatz. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) besteht derzeit eine aktuelle Warnmeldung.

Im Bereich Mühlhausen, Görmar, Grabe komme es aufgrund eines Brandes "zur starken Rauchentwicklung". Weiter heißt es unter anderem: "Bitte Türen und Fenster geschlossen halten."

Wie aus einem Beitrag des MDR hervorgeht, ist in Mühlhausen ein Großbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen. "Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, sind sechs Feuerwehren im Einsatz. Demnach steht eine Halle einer Fahrzeugteile-Firma in Flammen", heißt es.

Über dem Gebäude in der Langensalzaer Straße sei eine riesige Rauchsäule zu sehen.