Hänge im Thüringer Wald mit Kunstschnee beschossen: Hier können Alpin-Fans loslegen!

Ein Traum in Weiß: die Winterwelt Schmiedefeld.

Wie der Regionalverbund Thüringer Wald am Mittwoch mitteilte, warten "bestens" präparierte Abfahrtspisten auf alle alpinen Wintersportler im Thüringer Wald.

Mit frostigen Temperaturen laufen den Angaben nach die Schneekanonen an den alpinen Skihängen in Oberhof, Schmiedefeld am Rennsteig, Heubach und in Steinach.

Bereits am Mittwoch seien die Lifte in der Alpin-Skiarena Silbersattel wieder in Betrieb, hieß es. Ab Freitag öffnet laut Regionalverbund Thüringer Wald auch der Snowpark Oberhof, die Winterwelt in Schmiedefeld sowie die Skiarea in Heubach.

Mit Flutlicht und Musik von den Moon Circus DJs wird am Freitag in der Skiarea Heubach zum ersten Skitag 2024 gleich bis 21 Uhr gefahren und gefeiert. Geöffnet hat am Wochenende im Übrigen auch die Tubinganlage und Rodelstrecke "Alte Golfwiese" Oberhof.