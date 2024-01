Polizeieinsatz an Bahnhof in Thüringen: Zug geräumt, Spezialkräfte alarmiert!

Saalfeld - Ein besitzloser Koffer hat am Bahnhof im thüringischen Saalfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialkräfte der Bundespolizei wurden alarmiert.

Laut Polizei wurde veranlasst, dass der Zug auf ein Abstellgleis rangiert wird. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Einsatz am Montag - kurz nach 19 Uhr - ausgelöst. In einem Regionalzug befand sich den Angaben nach ein besitzloser Koffer.

Bei einem routinemäßigen Kontrollgang sei dem Triebfahrzeugführer ein Koffer aufgefallen, der sich in der Gepäckablage befunden habe, hieß es.

Die Bundespolizei wurde alarmiert.

Eine Streife konnte nach vorsichtiger Inaugenscheinnahme kein Namensschild oder sonstigen Hinweis auf den Eigentümer erlangen.

Der Zug, der am Bahnhof Saalfeld seine vorläufige Endstation hatte, wurde geräumt - ebenso die Bahnsteige 5 und 6.

Laut Polizei konnte der Hartschalenkoffer in keiner Weise eingesehen und als unbedenklich eingestuft werden. So wurden die Entschärfer der Bundespolizei angefordert. Diese erreichten mit Sonder- und Wegerechten den Bahnhof.