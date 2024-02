Thüringen-Chef Ramelow kritisiert CDU für diese Aussage

Thüringen-Chef Bodo Ramelow (68, Linke) will nicht, dass AfD und Linke durch die Union gleichgesetzt werden. © Martin Schutt/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) hat CDU-Chef Mario Voigt (47) eine Verharmlosung der AfD durch eine Gleichsetzung mit der Linken vorgeworfen.

Wer wie Voigt die Linke und die AfD in einem Atemzug nenne, "lernt nicht dazu", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Die Thüringer AfD, die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, werde dadurch verharmlost. "Und meine Partei wird dämonisiert. Das halte ich für deplatziert."



Ramelow reagierte damit auf eine Absage von Voigt an Linke und AfD auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau, bei der die CDU am Samstag ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 1. September aufgestellt und Voigt zum Spitzenkandidaten gewählt hatte.

In seiner Bewerbungsrede sagte Voigt: "Mit uns wird es keine Koalition mit der Linken geben, ebenso wie keine Koalition mit der AfD."