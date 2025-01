17.01.2025 18:38 Sonnenschein statt Schmuddel-Wetter? Die Aussichten fürs Wochenende in Thüringen

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Die Prognosen fürs Wochenende in Thüringen sehen für all jene, die auch im Winter gern Sonne tanken, gar nicht mal so schlecht aus. Atemberaubender Sonnenuntergang in dieser Woche im Wartburgkreis. © Carsten Jentzsch/TAG24 Am Samstag gibt es zunächst gebietsweise Nebel oder Hochnebel, teils ist es auch heiter, wie am Freitagnachmittag aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging.

Zugegeben: Das klingt noch nicht so prickelnd, allerdings wurde auf verbreitete Aufheiterungen im weiteren Tagesverlauf hingewiesen. Und es soll trocken zugehen! Die Höchsttemperatur laut DWD: 1 bis 4, im Bergland 4 bis 8 Grad. Zudem wurde schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen, im Bergland böig auffrischend, vorhergesagt. In der Nacht zum Sonntag ist es den Angaben zufolge gering bewölkt. Gebietsweise Dunst oder Nebel wurde prognostiziert. Es soll niederschlagsfrei bleiben. Tiefsttemperatur: minus 2 bis minus 5, in Hochlagen um 0 Grad, teils auch frostfrei. Und das Programm am Sonntag? Wie der Thüringen-Vorhersage unter anderem zu entnehmen war, geht es oftmals heiter und trocken zu. Höchsttemperaturen: 3 bis 6, im Bergland um 8 Grad.

