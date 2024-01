Wasserstände in Thüringen steigen

Am Dienstag wurden bereits steigende Wasserstände in Thüringen gemeldet. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

"Aktuell am Dienstagmorgen steigen die Wasserstände in den Einzugsgebieten der oberen Werra bereits an", hieß es in einem ausgegebenen Lagebericht der Hochwasser-Nachrichtenzentrale Thüringen.

Den Angaben nach werden im Verlauf des Tages und insbesondere in der Nacht zum Mittwoch die Wasserstände an einigen Pegeln wieder den Richtwert für den Meldebeginn erreichen.

Vereinzelt seien auch Anstiege in den Bereich der Meldestufen möglich, hieß es.

Am Dienstagvormittag hatten vier Pegel den Meldebeginn erreicht oder überschritten - Ilfeld/Bere, Oldisleben/Unstrut, Hinternah/Nahe und Saalfeld/Remschütz/Saale.

Deutliche Wasserstandsanstiege werden auch im Nordwesten von Thüringen an Bere und Zorge am Südharzrand, sowie an der oberen Unstrut erwartet.