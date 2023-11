Wie lang behält der Winter die Oberhand?

In Thüringen geht es in den kommenden Tagen in großen Teilen winterlich weiter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag gegenüber TAG24 mit.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Der Winter hat den Freistaat größtenteils fest im Griff. Doch wie lang? TAG24 sprach am Vormittag mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD)!

Winter Wonderland Thüringen: Vielerorts könnte es zum 1. Advent weiß bleiben! © Carsten Jentzsch Bis zu 37 Zentimeter Schnee auf der Schmücke im Thüringer Wald und sogar 20 Zentimeter in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) lagen laut DWD-Informationen zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der Redaktion am Vormittag vor. Auch aus dem südlichen Werratal seien am Dienstagmorgen zweistellige Werte gemeldet worden. Doch es gebe auch Lücken in Thüringen, wie eine Expertin vom DWD mitteilte. So sei beispielsweise aus Gotha am Morgen lediglich ein Zentimeter Schnee gemeldet worden. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was dazu. Die Prognosen für die kommenden Tage sehen jedenfalls immer wieder Schnee für Thüringen vor. Und richtiges Tauwetter scheint offenbar vorerst nicht in Sicht. Wie die Expertin weiter mitteilte, könne die Temperatur tagsüber hier und da mal bei bis zu +1 Grad liegen, aber in großen Teilen soll es doch winterlich mit Frost auch am Tage weitergehen.

Vielerorts weißes Adventswochenende!

Nach aktuellem Stand wird dies wohl auch das Wochenende mit einschließen. Heißt: In Thüringen könnte es vielerorts wohl ein weißes Adventswochenende geben! Allerdings könnte es in Richtung Mitte nächster Woche "ein Müh" Erwärmung (+2, +3 Grad am Tag) geben, hieß es. Dabei bezog man sich auf den aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Gesprächs am Dienstagvormittag.