Zuckertüten-Tag in Thüringen: Spielt das Wetter mit?

Erfurt - Thüringenweit finden am Samstag Schuleinführungen statt. Spielt das Wetter mit?

In Thüringen stehen am Samstag Schuleinführungen auf dem Programm. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Zumindest am Freitagnachmittag ließ sich diese Frage nicht eindeutig mit "Ja" beantworten.

Zwar geht es am Samstag wolkig mit heiteren Abschnitten zu, wie am Freitagnachmittag aus der Thüringen-Vorhersage auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging, allerdings wiesen die Experten auf Bewölkungszunahme in der zweiten Tageshälfte hin.

Wer also auf einen Tag mit reichlich und durchgehend blauem Himmel hofft, könnte enttäuscht werden. Obendrein wurde die Entwicklung lokaler Schauer und Gewitter mit Starkregen vor allem im Bergland prognostiziert. Höchstwerte laut DWD: 25 bis 27, im Bergland 20 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es den Angaben zufolge stark bewölkt. Zudem wurde auf von West nach Ost durchziehenden schauerartigen Regen (teils gewittrig) hingewiesen.