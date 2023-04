19.04.2023 16:39 87-Jähriger verliert Kontrolle: Auto überschlägt sich

Ein 87-Jähriger verlor am Mittwoch in Suhl die Kontrolle über sein Auto. Das Auto überschlug sich. Der Mann und seine Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus.

Von Carsten Jentzsch

Suhl - Bei einem Verkehrsunfall in Suhl wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt. Das Auto kam zunächst von der Fahrbahn ab, prallte dann gegen eine Leitplanke, ehe es zum Überschlag kam. © News5/Ittig Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 87-Jähriger am Mittag die Schleusinger Straße in Richtung Schleusingen. Plötzlich verlor der Senior in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin mussten aus dem Wrack befreit werden. Wie die Beamten weiter mitteilten, kamen sie mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus.

