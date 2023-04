19.04.2023 13:28 Auto kracht mit Radfahrer zusammen: Unfallopfer schwer verletzt

Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in Rudolstadt mit einem Auto kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - Bei einem Verkehrsunfall ist ein Radfahrer am Dienstag in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Der Radfahrer (74) wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Für die Rettung kam ein Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein Radfahrer gegen 11.20 Uhr aus Richtung Caspar-Schulte-Straße kommend in Richtung Keilhauer Straße auf dem kombinierten Rad- und Fußweg unterwegs. Als sich der 74-Jährige dann auf der Fahrbahn der Klinghammerstraße befand, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Radfahrer stürzte und erlitt den Angaben nach schwere Kopfverletzungen. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt, erklärten die Beamten. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 zu melden.

