Autos stoßen auf B4 zusammen: Vollsperrung - drei Verletzte!

Sondershausen - Auf der B4 bei Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Straße war voll gesperrt. © Silvio Dietzel

Wie aus einem Gespräch von TAG24 mit der Polizei hervorging, ereignete sich der Unfall am Vormittag. Den Angaben zufolge befand sich ein Golf, der in Richtung Nordhausen unterwegs war, in einem Überholvorgang.

In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda, der in Richtung Sondershausen unterwegs war, gekommen. Es soll noch ein Ausweichmanöver gegeben haben, hieß es.

Die 45-jährige Golf-Fahrerin, der 33-jährige Skoda-Fahrer sowie eine im Skoda befindliche Insassin (38) wurden in umliegende Kliniken gebracht. Sie galten als leicht verletzt.

Zum entstandenen Sachschaden konnten seitens der Polizei zum Zeitpunkt des Gespräches am späten Vormittag noch keine Angaben gemacht werden.